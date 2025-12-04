Оно может пролить свет на механизмы формирования галактик в ранней Вселенной.

Астрономы сообщили об открытии одной из крупнейших вращающихся космических структур, расположенной в 140 млн световых лет от Земли. Как пишет Interesting Engineering, речь идет о гигантской вращающейся космической нити, содержащей "сверхтонкую" цепь из 14 галактик, богатых водородом. Ее протяженность - около 5,5 млн световых лет, а ширина - 117 тыс. световых лет.

Все эти галактики соединены между собой, словно подвески на браслете.

Отмечается, что исследование международной группы во главе с Оксфордским университетом опубликовано 4 декабря в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По словам соруководителя работы доктора Лайлы Джанг, структура поражает не только масштабом, но и сочетанием выравненности вращения и движения всей нити. "Это можно сравнить с аттракционом с чашками в парке развлечений: каждая галактика вращается сама по себе, но одновременно вращается и вся "платформа" - космический филамент. Эта двойная динамика дает уникальное понимание того, как галактики получают собственный вращательный момент", - пояснила она.

Открытие может пролить свет на механизмы формирования галактик в ранней Вселенной.

Вращающаяся космическая нить

Космические филаменты - это основа крупномасштабной структуры Вселенной, гигантские нити из галактик и темной материи, которые простираются на миллионы световых лет. Они выполняют роль "магистралей", направляя потоки газа и материи в галактики.

Эту структуру удалось разглядеть благодаря сочетанию данных радиотелескопа MeerKAT в ЮАР, спектроскопического инструмента DESI и обзоров неба SDSS. Инструменты зафиксировали синхронизированное выравнивание галактик, находящихся на одинаковых расстояниях и "протянутых" вдоль одного газового канала.

Галактики в филаменте демонстрируют четкую тенденцию вращаться в том же направлении, что и сама структура. По модели динамики, скорость этого вращения составляет примерно 110 км/с. Более того, вся нить также имеет собственную глобальную ротацию: галактики по обе стороны ее "хребта" движутся в противоположные стороны.

Такие данные бросают вызов действующим моделям эволюции галактик и свидетельствуют, что космические филаменты могут значительно сильнее влиять на формирование вращения галактик, чем считалось ранее.

Структура, отмечают исследователи, выглядит молодой и почти нетронутой, а большое количество водорода и "динамично холодное" состояние делают ее своеобразной "фосильной записью" космических процессов. "Эта нить - как архив космических потоков, что позволяет понять, как галактики набирают вращение и растут", - отметила соруководитель работы доктор Мадалина Тудораче.

Что открытие рассказывает о формировании галактик

Вращающиеся филаменты, которые содержат галактики с одинаковым направлением вращения, являются идеальными объектами для исследования того, как галактики получают свою угловую скорость и газ.

Галактики, богатые атомарным водородом, являются ключевыми индикаторами движения газа внутри таких структур - водород легко переносится потоками, помогая отследить, как он поступает в галактики.

Эти процессы позволяют лучше понять, как через космическую паутину передается угловой момент - фактор, формирующий внешний вид галактики, ее скорость вращения и скорость образования звезд.

Полученные результаты также могут помочь разработать новые модели для будущих космологических исследований, в частности для прогнозирования выравнивания галактик в больших масштабах.

Новости науки

Напомним, согласно данным ученых, озоновая дыра над Антарктидой затягивается и вскоре может окончательно исчезнуть. В частности, служба мониторинга атмосферы "Коперник" установила, что дыра, которая ежегодно появляется над Антарктидой, 1 декабря, закрылась. Более того, в 2025 году озоновая дыра на пике достигла наименьших размеров за последние пять лет - 21,08 млн км². Уже второй год подряд озоновая дыра имеет относительно небольшие размеры по сравнению с большими и длительными дырами 2020-2023 годов.

