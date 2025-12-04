Также захвачены документы, оружие и радиостанции.

Операторы 8 полка Сил специальных операций уничтожили группу противника в Яровой в Донецкой области. Среди ликвидированных был африканец с позывным "Малик". Об этом ССО сообщили в Telegram.

Отмечается, что противник, пользуясь сложными погодными условиями, просочился в населенный пункт Яровая в Донецкой области. Целью врага была разведка огневых позиций и позиций экипажей БпЛА.

"Россияне взяли в плен местного жителя, пытали его и заставляли к сотрудничеству. Во время выполнения очередного поручения от врага, его перехватили операторы ССО. После быстрого опроса, группа совершила налет. Две подгруппы провели доразведку здания, где скрывался противник. Завязался бой, который длился несколько минут", - говорится в сообщении.

В результате успешно выполненного задания уничтожены трое военнослужащих РФ. Одним из них оказался африканец с позывным "Малик". Также были захвачены документы, оружие и радиостанции.

ВСУ поразили район запуска "Шахедов" в оккупированном Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций нанесли успешное поражение по району хранения и пуска ударных БПЛА типа Shahed вблизи мыса Чауды, что на временно оккупированной территории АР Крым.

Эту территорию, которая находится на юге оккупированного полуострова, российские захватчики постоянно используют для запуска ударных БПЛА различного типа, которые бьют по гражданской инфраструктуре Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: