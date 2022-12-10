Огнем было охвачено 2 смежных киоска. В результате пожара оба сгорели полностью.

В Киеве в результате взрыва газового баллона в киоске по изготовлению еды быстрого приготовления пострадали 5 человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook, вечером 9 декабря спасатели получили сообщение о взрыве на вул. Васильковской, 34-Б в Голосеевском районе.

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По прибытии на место спасатели установили, что в металлическом киоске по изготовлению еды быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска. В результате пожара оба киоска сгорели полностью.

"В результате взрыва пострадали 5 человек: из них 2 работников киоска по приготовлению еды, 1 посетитель, 1 человек, который пытался тушить пожар, и продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров", - говорится в сообщении.

Четырех человек госпитализировали с ожогами.

Бытовые взрывы в Украине: что стоит знать

Из-за постоянных ракетных атак России на критическую инфраструктуру люди начали устанавливать генераторы и использовать газовые баллоны. Известно уже о ряде трагических случаев, которые произошли из-за неправильного использования генераторов.

В начале ноября 2022 года сообщалось, что украинцы фактически опустошили европейский рынок энергетического оборудования.

4 декабря в квартире столичной многоэтажки на Троещине взорвался генератор.

В Киевской области семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. Мужчина погиб от отравления угарным газом его жену успели госпитализировать.

Ранее, как писал УНИАН, в Днепре произошли взрывы газового баллона на предприятии, по меньшей мере два человека погибли.

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