Аналитики пессимистично относятся к резкому скачку цен на металл.

Аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что рост цен на медь выше 11 000 долларов за тонну будет кратковременным. Металла по-прежнему более чем достаточно, поэтому дефицита не предвидится.

"Большая часть недавнего роста цен на медь основана на ожиданиях будущего дефицита на рынке, а не на текущих фундаментальных показателях. Мы не ожидаем, что текущий скачок выше 11 000 долларов будет устойчивым", - цитирует Bloomberg экспертов.

Хотя Goldman повысил свой прогноз по меди на первую половину 2026 года и заявил, что пошлины США будут поддерживать цены, в банке предположили, что "критически низких" запасов за пределами Америки можно избежать за счет более высоких региональных премий и более узких разниц между покупкой и продажей на Лондонской бирже. По данным аналитиков, в этом году спрос будет на полмиллиона тонн ниже предложения, и дефицита меди не будет до 2029 года.

"Хотя наш гораздо меньший профицит в 160 000 тонн в 2026 году приближает рынок к балансу, это означает, что мы не ожидаем, что мировой рынок меди в ближайшее время столкнется с дефицитом", - пишут аналитики.

По их словам, в 2026 году цены будут находиться в диапазоне 10 000-11 000 долларов за тонну.

В четверг, 4 декабря, цена на медь на Лондонской бирже металлов снизилась на 0,6% до 11 413,50 долларов за тонну к 12:14 по местному времени, сократив свой рост за этот год до 30%.

Цены на медь - последние новости

Раннее глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил, что цены на медь могут достичь к концу года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.

3 декабря цена на медь на Лондонской бирже металлов достигла рекордного уровня в 11 540 долларов за тонну, чему способствовали опасения по поводу сокращения мирового предложения, поскольку металл спешат ввезти в США до введения пошлин. Компания Mercuria Energy Group Ltd. подстегнула продавцов, предупредив о "крайних" сбоях в поставках.

