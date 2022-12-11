По предварительным данным, один из баллонов взорвался, а другой сдетонировал от него.

На Волыни в результате взрыва двух туристических газовых баллонов в многоквартирном доме пострадали два человека.

В сообщении Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отмечается, что в 16:16 сегодня, 10 декабря, в Службу "101" поступило сообщение о том, что в 5-этажке Шахтерского микрорайона города Нововолынска произошел взрыв.

"Взрыв произошел в квартире на 5-м этаже. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой", - говорится в сообщении.

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В квартире находилась мать с двумя детьми.

"Женщина получила незначительные ожоги. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину, который как раз подходил к двери квартиры, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы, госпитализирован в КНП "Нововолынская центральная городская больница", - рассказали в Службе.

Отмечается, что взрывной волной были повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседнем доме.

"В результате возник пожар, охвативший домашние вещи, потолок и стены", - говорится в сообщении.

Взрывы баллонов в Украине

С начала ноября в Киеве взорвались три туристических газовых баллона: погибших и травмированных нет.

В Мариуполе участились пожары за пренебрежение правилами безопасности при использовании газовых баллонов. Город превратился в потенциальную взрывчатку, а МЧС России никак не реагирует.