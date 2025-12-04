Также эти замечательные города приятно удивляют отсутствием толп туристов.

На фоне повышения стоимости путешествий туристы все чаще ищут варианты, как сэкономить на отдыхе. И один из самых популярных способов – выбор альтернативных мест для отдыха, еще не избалованных толпами гостей.

Эксперт туристического издания Travel Off Path Винисиус Коста составил список из пяти городов Европы, зимнее путешествие куда обойдется относительно дешево, но при этом эти места будут не менее красивы, чем более раскрученные.

5 красивых городов Европы для бюджетного отдыха этой зимой

1. Гданьск, Польша

Этот портовый город на северо-востоке Польши – настоящее послевоенное чудо. Разрушенный во времена Второй мировой, он восстал из пепла и превратился в оживленный центр вдоль реки Мотлавы с живописным Старым городом.

Прогуливаясь вдоль главной пешеходной улицы Гданьска, улицы Длуга, можно любоваться красочными домиками, украшенными замысловатыми узорами и декоративными карнизами. Тем временем, на самой набережной находится самый хорошо сохранившийся средневековый кран в Европе и множество "молочных баров", где подают польскую еду по доступным ценам. Ну а чтобы полюбоваться самым захватывающим видом на Гданьск, стоит подняться на ккостел Святой Марии.

Средняя цена за ужин в бюджетном ресторане Гданьска составляет 10-15 долларом в человека, а в заведении среднего класса – 30-40 долларов за двоих. Ночь в хостеле обходится в 20-30 долларов, а в трехзвездочном отеле – 45-50 долларов. Одноразовая поездка на общественном транспорте обходится в 1,1-1,3 доллара, в вход в музеи – 6-9 долларов.

2. Рига, Латвия

Латвийская столица может похвастаться огромным количеством великолепно украшенных фасадов и величественных зданий, а в самом ее сердце находится средневековый Старый город с красочными особняками, традиционными тавернами и мощеными камнем переулками.

Также город известен одной из старейших рождественских ярмарок в мире – первая рождественская елка тут была установлена еще в 1510 году у Дома Черноголовых, исторической гильдии купцов.

Средняя цена за ужин в бюджетном ресторане Риги составляет 8-12 долларом в человека, а в заведении среднего класса – 35-45 долларов за двоих. Ночь в хостеле обходится в 20-30 долларов, а в трехзвездочном отеле – 44-50 долларов. Одноразовая поездка на общественном транспорте обходится в 1,6-1,7 доллара, в вход в музеи – 8-9 долларов.

3. Салоники, Греция

Те, кто ищет более мягкую погоду и очарование Старого Света, которое можно найти только в древнем городе Греции, стоит отправиться во второй по величине мегаполис страны, расположенный на берегу лазурного Средиземного моря и обладающий тысячелетней историей.

Хотя здесь может быть довольно прохладно, зимой в Салониках дождей почти не бывает – 4-5 дней в месяц. А если одеться достаточно тепло, то можно насладиться сувлаки с домашним вином в таверне на берегу моря.

Средняя цена за ужин в бюджетном ресторане Салоников составляет 11-17 долларом в человека, а в заведении среднего класса – 28-40 долларов за двоих. Ночь в хостеле обходится в 25-35 долларов, а в трехзвездочном отеле – 50-65 долларов. Одноразовая поездка на общественном транспорте обходится в 0,65-0,7 доллара, в вход в музеи – 8-9 долларов.

4. Понтеведра, Испания

Этот небольшой городок на северо-западе Испании расположен прямо на Пути Святого Иакова – католическом паломническом маршруте, ведущем в Сантьяго-де-Компостела. И хотя многие туристы рассматривают его лишь как место для ночевки на маршруте, он стоит того, чтобы задержаться дольше.

Туристов здесь встречает прекрасно сохранившийся исторический центр с аркадными площадями, готическими зданиями и семейными барами, где подают тапас на обед по цене, составляющей лишь малую часть от цен в Барселоне.

Средняя цена за ужин в бюджетном ресторане Понтеведры составляет 12-15 долларом в человека, а в заведении среднего класса – 50-70 долларов за двоих. Ночь в хостеле обходится в 32-40 долларов, а в трехзвездочном отеле – 70-90 долларов. Одноразовая поездка на общественном транспорте обходится в 2-3 доллара, в вход в музеи – 6-10 долларов.

5. София, Болгария

Болгарская столица с кажлым годом становится все более модной, но все еще не испорченной чрезмерным наплывом туристов. На протяжении многих лет София находилась под властью многих цивилизаций, что создало поистине уникальный городской пейзаж: от римских церквей и мозаик до мечетей османской эпохи и величественного собора Александра Невского в византийском стиле.

Средняя цена за ужин в бюджетном ресторане Софии составляет 9-12 долларом в человека, а в заведении среднего класса – 25-35 долларов за двоих. Ночь в хостеле обходится в 17-30 долларов, а в трехзвездочном отеле – 40-60 долларов. Одноразовая поездка на общественном транспорте обходится в 0,9 доллара, в вход в музеи – 5-8 долларов.

Как сэкономить на отдыхе в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, большинство тревел-экспертов схоходятся на мысли, что стоимость путешествия напрямую зависит от поры года. Например, отдых в январе часто является одним из самых бюджетных (и безлюдных), потому что многие люди не спешат путешествовать после праздников.

При этом недавнее исследование установило, что принцип "чем раньше, тем дешевле" при покупке авиабилетов работает уже далеко не всегда.

