Гендиректор компании заверил, что период отключений сократился более, чем на два часа.

Время отключений электроэнергии в Киеве сократилось больше, чем на два часа. Максимальный период отсутствия света составляет 10 часов и 8 минут.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в Twitter отметил, что с 25 ноября по 8 декабря в среднем у жителей столицы нет электричества 3 часа 30 минут. При этом ранее этот период составлял 5 часов и 32 минуты.

Кроме того, он указал, что максимальное время отключений уменьшилось в два раза. Ранее доходило до 20 часов 39 минут без электричества, а теперь лишь до 10 часов и 8 минут.

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Также сократилось число домов, у которых нет света более 10 часов, с 667 до 87. Среднее время отключений в течении суток - 9 часов 29 минут, а ранее доходило до 11 часов и 12 минут.

Отключение света в Киеве - что известно

Российские оккупанты в своих попытках запугать украинцев выбрали для своих ракетных ударов объекты энергетической инфраструктуры Украины. От атак пострадали все области страны, но самая тяжелая ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Одним из последних ударов россияне совершили в ночь на 10 декабря. Оккупанты ударили дронами по энергообъектам в Одесской области. В результате без света остались тысячи украинцев.

В то же время в Киеве ситуация улучшается, поэтому столиц возвращается к плановым отключениям света по новому графику.

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