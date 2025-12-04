Механик заявил, что на эти модели стоит обратить внимание.

Цены на новые автомобили за последние несколько лет довольно ощутимо увеличились. Тем не менее, в продаже можно найти достаточно много недорогих моделей.

В GoBankingRates назвали шесть отличных недорогих кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. По словам эксперта, эти модели превосходят многих своих конкурентов.

6 недорогих кроссоверов, которые рекомендуют эксперты

Toyota RAV4

Видео дня

В издании отметили, что Toyota RAV4 продолжает оставаться одним из самых сбалансированных кроссоверов на рынке. Он предлагает высокий уровень практичности и отличную надежность.

Опытный механик и основатель German Car Depot Алан Гельфанд рассказал журналистам, что Toyota RAV4 является очень долговечным автомобилем. По его словам, этот кроссовер легко сможет прослужить 15 лет и более без серьезных поломок при своевременном и качественном обслуживании.

Honda CR-V

Также Гельфанд призвал водителей обратить внимание на Honda CR-V. Он похвалил этот кроссовер за стильный дизайн и то, как он сохраняет свою стоимость при перепродаже.

Кроме того, механик отметил, что у Honda CR-V продвинутая гибридная установка, которая обеспечивает низкий расход топлива и является довольно надежной.

Mazda CX-5

Гельфанд выразил восхищение тем, как Mazda обеспечивает высокое качество, не разоряя покупателей. Он выделил кроссовер Mazda CX-5, назвав его одной из лучших современных моделей бренда.

Механик поделился, что Mazda CX-5 предлагает стильный дизайн и практичный интерьер. Также, по его словам, эта модель имеет низкие затраты на обслуживание.

Hyundai Tucson

По словам механика, Hyundai Tucson предлагает высококлассные функции по доступной цене. Он заявил, что это достойный конкурент японским аналогам.

"Tucson является кроссовером, который спроектирован с учетом баланса. Он сочетает в себе комфорт, низкий расход топлива и простоту обслуживания", - рассказал эксперт.

Subaru Forester

В издании поделились, что Subaru Forester является одним из лучших кроссоверов для любой погоды. Эта модель имеет полный привод и неплохо справляется с легким бездорожьем.

Гельфанд заявил, что Subaru Forester идеально подойдет водителям, которые часто выезжают за пределы дорог. Также он похвалил модель за достаточно высокий уровень комфорта и низкий расход топлива.

Kia Sportage

В издании подчеркнули, что Kia Sportage является одним из самых разумных выборов для покупателей кроссоверов. Гельфанд добавил, что эта модель предлагает баланс между дизайном, технологиями и низкими затратами на обслуживание.

По словам механика, Kia Sportage способен привлечь городских водителей, ищущих удобство в повседневной эксплуатации.

Лучший современный внедорожник

Ранее в Autocar назвали 10 лучших современных внедорожников и полноприводных автомобилей. Лидером рейтинга стал заряженный Land Rover Defender Octa.

Также эксперты высоко оценили модели Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser и Ford Ranger Raptor. Также в рейтинг вошли Dacia Duster 4x4 и Subaru Outback.

Вас также могут заинтересовать новости: