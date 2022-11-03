В Украину направляются электрогенераторы из Кореи, США и Турции, потому что европейский рынок энергетического оборудования украинские предприниматели уже опустошили.

Украинцам советуют покупать генераторы и аккумуляторы, чтобы иметь резервное питание во время отключений электроэнергии, напомнил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга.

Однако сейчас из-за пикового спроса в Украине трудно найти такое оборудование, но оно уже направляется к нам из разных стран мира.

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"Мы уже "отпылесосили" генераторы по Европе. Уже Корея, Америка, Турция продолжают массово отгружать генераторы в Украину. Я думаю, что сейчас определенная волна была, когда скупили все запасы. Однако они уже едут в Украину, и их едет много", - сказал он.

Атаки на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, 10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированные ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

Из-за этого с 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

Украинцы жалуются, что графики отключений электроэнергии часто не совпадают с опубликованными энергетическими компаниями. Это происходит из-за того, что враг почти каждый день наносит новые удары по инфраструктуре, а задача сбалансировать энергосистему усложняется.

Особенно жесткие ограничения на поставки электроэнергии действуют в центральных регионах Украины, Киева и области, потому что именно эти регионы получили наибольшие повреждения.

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