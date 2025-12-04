Артистка отпраздновала День рождения у моря.

Украинская киноактриса и ведущая Мила Сивацкая ("Хороший парень", "Казаки. Абсолютно лживая история") опубликовала новые снимки со своим мужем Сергеем.

27-летняя артистка поделилась со своими Instagram-подписчиками фотографиями с празднования Дня рождения, который состоялся 3 декабря. На фотографиях можно увидеть Сивацкую с близкими ее людьми и любимой собакой, фотосессию они устроили прямо на побережье моря. Актриса оставила короткую подпись:

"Самое дорогое, что есть на свете, это люди (и Джесси) - и я очень богата".

Как известно, Мила Сивацкая родилась 3 декабря 1998 года в Киеве. Еще ребенком стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам, участвовала в детских модельных конкурсах, работала ведущей и профессионально занималась вокалом.

Карьера в кино началась с маленькой роли в фильме Анатолия Матешко "Гений пустого места". С 2008 года Мила постоянно снималась в кино, в том числе и в российских проектах. В 2022 году актриса резко выступила против полномасштабного нападения России на Украину. Вскоре ей запретили въезд в Российскую Федерацию сроком на 50 лет.

Осенью прошлого года Сивацкая вышла замуж, а вскоре объявила, что они с мужем переехали в Испанию.

