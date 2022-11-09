В КМВА призвали не забывать о правилах безопасности и напомнили, что для использования газовой горелки в помещении должна быть вентиляция.

С начала ноября в Киеве взорвались три туристических газовых баллона.

По данным Киевской городской военной администрации, погибших и травмированных нет.

"Мы просим горожан быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием", - отметили в КМВА.

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В частности нужно:

следовать инструкции производителя

всегда проверять целостность баллончика (вытекание можно проверить с помощью мыльного раствора)

не допускать попадания на баллоны солнечных лучей, держать их подальше от воздействия высоких температур.

Также для безопасного использования этого оборудования в помещении должна быть вентиляция.

Отключение электроэнергии в Украине

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

22 октября массовые ракетные обстрелы оккупантов по территории Украины повторились. Тогда 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате ракетного террора было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

В связи с ситуацией Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

5 ноября в семи областях Украины ввели аварийное отключение электроснабжение. Того же дня аварийное отключение были введены в Киеве.

На фоне постоянных отключений электроэнергии киевляне массово скупают газовые баллоны и горелки, чтобы иметь возможность готовить еду.

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