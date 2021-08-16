Его сосед услышал выстрел в 6:37

Стали известны новые подробности гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом пишет Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения. На них видно, что Павлов приставлял к груди оружие.

"Сняли видео из камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьём, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон", - пишет издание.

Читайте также"Вчера был веселый": коллеги по партии не верят в самоубийство мэра Кривого Рога ПавловаПо данным источника, в последние минуты Павлов часто курил и переписывался по телефону.

"Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери. На курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика", - отмечает издание.

Отмечается, что сосед мэра слышал выстрел в 6:37. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила примерно в это время.

Смерть мэра Кривого Рога

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Автор: Людмила Жерновская