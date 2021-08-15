Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти Константина Павлова.

Полиция открыла уголовное производство из-за смерти городского главы Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Начато уголовное производство.

"На месте происшествия находится руководство ГУНП в Днепропетровской области, Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00.

"По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - добавили в полиции.

Читайте такжеСМИ опубликовали первое фото застреленного мэра Кривого Рога Павлова

Мэр Кривого Рога Павлов мертв - что известно

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел знакомый погибшего.

По его словам, мужчина лежал в луже крови, рядом находилось ружье.

Автор: Тамара Отовская