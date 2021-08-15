Полиция открыла уголовное производство из-за смерти городского главы Кривого Рога Константина Павлова.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Начато уголовное производство.
"На месте происшествия находится руководство ГУНП в Днепропетровской области, Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00.
"По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - добавили в полиции.
Читайте такжеСМИ опубликовали первое фото застреленного мэра Кривого Рога Павлова
Мэр Кривого Рога Павлов мертв - что известно
15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел знакомый погибшего.
По его словам, мужчина лежал в луже крови, рядом находилось ружье.