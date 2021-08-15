Тело Константина Павлова нашли на веранде его дома.

В сети появились новые подробности смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, тело которого нашли 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области

Как пишет "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники, Павлова нашли в луже крови дома на веранде.

"Возле него лежал карабин "Сайга". По предварительной информации, градоначальник выстрел произвел сам. После выстрела Павлов прошел около 10-ти шагов к двери, после чего, вероятно, скончался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на лице и руках погибшего обнаружили остатки пороха.

Смерть мэра Кривого Рога Павлова: подробности

Читайте такжеСМИ опубликовали первые фото застреленного мэра Кривого Рога Павлова15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел знакомый погибшего.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти городского головы Кривого Рога.

Автор: Катерина Шварц