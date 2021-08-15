Труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды, на улице Украинской.

В собственном доме нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом сообщает Первый городской.

"Труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды, на улице Украинской. Мужчина лежал в луже крови, рядом находилась ружье", - говорится в сообщении.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил "Стране" смерть Константина Павлова.

"Да, это правда", - заявил он.

"Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", - сказал Резниченко.

Также информацию подтвердил нардеп от партии Вадим Рабинович у себя в Facebook.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!Как???" - написал он.

По словам другого депутата от партии - Артема Марчевского, у Павлова обнаружили огнестрельное ранение в голову.

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Автор: Денис Прядко