В результате пожара погиб парень.

В Киеве в Святошинском районе ночью горел хостел. При пожаре погиб парень.

Об этом сообщает Государственная службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве на Facebook-странице.

Отмечается, что загорелось административное здание на улице Симиренко, переоборудованное под хостел. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 03:00. Возгорание возникло в жилой комнате, размещенной на третьем этаже.

Пожар оперативно локализовали и потушили.

Установлено, что в комнате, где вспыхнул пожар, находились трое мужчин. Один из них успел выбежать на улицу по лестнице, второму пришлось прыгать из окна на третьем этаже, а третий – погиб. Ему было 34 года.

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Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, как в Харьковской области вспыхнул пожар в школе. Его тушили всю ночь, к счастью, обошлось без жертв.

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Авторы: Катерина Шварц, Инна Андалицкая