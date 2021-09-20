Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 500 м2, повреждено помещение спортзала.

Пожар в школе в Чугуеве Харьковской области, который начался накануне около 19:30, потушили 20 сентября в 6:30.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 19 сентября в 19:28 в двухэтажном здании школы № 2 по ул. Гвардейская, 43 загорелась крыша.

"Тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие)", - говорится в сообщении.

В 22:02 пожар был локализован, а уже сегодня в 06:30 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 500 м2, повреждено помещение спортзала.

"Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС не допущено распространение пожара по всей площади здания школы", - отметили в ГСЧС.

К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники.

Сегодня планируется привлечение испытательно-пожарной лаборатории ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области для установления причины пожара. Пожар расследуется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил пожарной безопасности, сказал журналистам заместитель начальника Чугуевского районного управления полиции Дмитрий Гринчак. По его словам, следователи назначают экспертизы для установления причины возгорания и установления суммы ущерба, отметил правоохранитель.

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Пока все классы находятся на дистанционном обучении, сообщила Суспільному заместитель начальника управления образования Чугуевского городского совета Марина Реброва.

"Школа имеет два здания, пострадало только одно. Второе здание начальной школы осталось в норме. Итак, начальная школа будет учиться в обычном режиме. Мы берем тайм-аут сегодня и завтра для того, чтобы должным образом организовать образовательный процесс, поэтому эти два дня дети учатся дистанционно", - сказала Реброва.

Пожаром повреждены спортивный зал и два класса — кабинеты химии и литературы.

"Практически вся техника, мебель сохранились. Кое-что удалось своевременно вынести в те помещения, до которых пожар не добрался", - сказала представительница Управления образования.

По ее словам, с 22 сентября начальная школа и пятый класс вернутся на учебу. Для остальных классов рассматриваются три варианта.

"Один из вариантов — обучение во вторую смену в соседней школе №1. Второй — обучение в свободных помещениях школы №5. Эта школа несколько удалена, около километра от школы к школе, но есть возможность вывести отдельно целый этаж, чтобы перевести учеников. И третий вариант — на период введения дистанционного обучения", — сказала Реброва.

Всего в школе учатся 363 ребенка. Как лучше организовать обучение, в горсовете обещают посоветоваться с родителями и педагогами. Заниматься ремонтом учебного заведения и подсчитывать убытки не могут, пока идут следственные действия, отметила Реброва.

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Автор: Виктория Гордиенко