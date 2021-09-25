Погибшему украинцу примерно 30 лет.

В Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль с украинцами, в результате чего один человек погиб.

Как сообщает olesnica.naszemiasto.pl, ДТП произошло в селе Лигота Малая (24 км от Вроцлава). Автомобиль Renault съехал с дороги и перевернулся. В результате погиб предполагаемый водитель – гражданин Украины, которому примерно 30 лет. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности или машина двигалась слишком быстро. Полиция должна установить, действительно ли мужчина управлял автомобилем.

Издание отмечает, что, кроме погибшего, в автомобиле были и другие граждане Украины. Их количество не уточняется. Сообщается лишь, что серьезных травм у них нет.

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Как сообщал УНИАН, в результате ДТП в Венгрии пять человек погибли, в том числе два гражданина Украины. Авария произошла вблизи венгерского города Абонь 24 сентября.

На 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок, микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще одно лицо с двойным венгерско-украинским гражданством.

Автор: Светлана Закелова