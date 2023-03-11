Отмечается, что Аркадия Таранова подозревают в коллаборационизме.

Украинские правоохранители пришли с обысками к руководителю Ровеньковской епархии УПЦ МП архиепископа Аркадия Таранова. Его подозревают в коллаборационизме.

По информации издания LB.ua, следственные действия проводили в Одессе, где архиепископ официально зарегистрирован. В доме представителя УПЦ МП обнаружили антиукраинскую литературу, "имеющую признаки разжигания религиозной розни". Доказательства изъяли для экспертизы.

Правоохранители готовят Ровеньковскому архиепископу подозрение по части 1, части 6 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. В частности, Таранова подозревают в пособничестве РФ и поддержке захватчиков на временно оккупированной территории Луганской области. Он сейчас находится в России.

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Борьба с пособниками Кремля в УПЦ МП - что известно

Осенью 2022 года начались массовые обыски в зданиях, принадлежащих УПЦ МП. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили российскую пропагандистскую литературу, а также иностранцев, в то числе и россиян.

10 марта 2023 года УПЦ МП сообщила о письме от администрации "Киево-Печерской лавры" о расторжении договоров на аренду, которые подписали в июле 2013 года - во времена беглого президента Виктора Януковича. Отмечается, что церковники неоднократно нарушали условия договора.

В свою очередь в Московском патриархате не увидели "юридических оснований" расторжения аренды и отказались покидать помещение.

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