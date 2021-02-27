Пожар оперативно потушили.

В субботу в одесском следственном изоляторе, где содержится активист Сергей Стерненко, произошел пожар.

Об этом сообщил отдел коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии Украинской правде.

В ведомстве отметили, что возгорание было в пищевом блоке СИЗО, и его быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.

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В одесском телеграм-канале уточнили, что горит СИЗО на улице Водопроводной. Позже видео опубликовало местное издание "Думская".

Напомним, более 20 человек собралось сегодня на акцию в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко возле СИЗО в Одессе, где его сейчас удерживают.

Приговор Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

В частности, в Киеве на акции возле Офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, были задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Также протестующие анонсировали с 27 февраля бессрочную акцию протеста в защиту Стерненко.

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Автор: Денис Прядко