Сейчас самая масштабная акция протеста проходит в Киеве.

Более 20 человек собралось на акцию в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко возле СИЗО в Одессе, где его сейчас удерживают.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Организаторами выступил ряд организаций. Собравшиеся требуют политической ответственности для генерального прокурора, министра внутренних дел и президента.

Сейчас самая масштабная акция протеста проходит в Киеве. Смотрите онлайн-трансляцию на УНИАН.

Приговор Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

В частности, в Киеве на акции возле Офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, были задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Также протестующие анонсировали с 27 февраля бессрочную акцию протеста в защиту Стерненко.

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Автор: УНИАН