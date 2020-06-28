На Позняках рядом с домом, где произошел взрыв, горела многоэтажка (фото, видео)

Очевидцы сообщают, что спасателям удалось потушить пламя.

На улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме, который расположен вблизи от дома, в котором 21 июня произошел взрыв.

Читайте такжеВзрыв на Позняках: стало известно, что мешает быстрому демонтажу поврежденного подъезда (видео)

Пламя охватило несколько верхних этажей здания.

По состоянию на 17:10 пользователи соцсетей сообщили, что пожар ликвидирован.

Как сообщал УНИАН, 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram