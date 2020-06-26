Геращенко назвал основную версию причины взрыва во многоэтажке на Позняках

В результате происшествия погибли пять человек.

Следствие называет несоблюдение технологий проверки счетчиков основной версией взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, который произошел в воскресенье, 21 июня.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире «Право на власть».

Он отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

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«Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании «Киевгоргаз». Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа», - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

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