Власти предоставили рекомендации тем, кто находится в местах задымления.

В Подольском районе Киев горят складские помещения, в связи с чем людей предупредили о возможном ухудшении качества воздуха.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, на месте работают все аварийно-спасательные службы.

"В связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха", - отметили в КГГА и дали ряд рекомендаций.

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Так, если вы находитесь в местах задымления, то до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуются закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды, а если у вас есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве - подробности

Как сообщал УНИАН, в январе пожар произошел в торгово-развлекательном комплексе "Космополит", что в Соломенском районе Киева. Из здания эвакуировали людей.

К медикам обратились трое пострадавших: женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все - с жалобами на отравление продуктами горения. Медики им оказали помощь на месте.

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