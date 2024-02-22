В пятницу, 23 февраля, киевлян ждлет один из самых теплых дней текущей недели, ведь температура поднимется до +10°. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +3°...+4°. а днем столбики термометрв покажут +7°...+10°. Ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Лишь ночью возмоджен небольшой дождь.
Атмосферное давление будет постепенно повышаться, 745-748 миллиметров ртутного столба. Ощущение прохлады добавит южный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с.
Погода в Украине 23 февраля
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +10°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
В Тернополе 23 февраля ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +4°...+12°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью +4° днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+6°.
В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +1°...+10°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +8°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +7°.