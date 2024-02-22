Прогноз погоды в столице на 23 февраля.

В пятницу, 23 февраля, киевлян ждлет один из самых теплых дней текущей недели, ведь температура поднимется до +10°. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +3°...+4°. а днем столбики термометрв покажут +7°...+10°. Ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Лишь ночью возмоджен небольшой дождь.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться, 745-748 миллиметров ртутного столба. Ощущение прохлады добавит южный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с.

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Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 февраля ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +4°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +4° днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+6°.

В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +1°...+10°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +7°.

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