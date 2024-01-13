О пострадавших пока не сообщалось.

В торгово-развлекательном комплексе "Космополит", что в Соломенском районе Киева, произошел пожар. Предварительно - возгорание в детской комнате, сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Происходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание. Предварительно - на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате. Экстренные службы направляются на место", - отметил он.

Как сообщил в комментарии УНИАН спикер ГСЧС Киева Павел Петров, сейчас локализация пожара продолжается. Из здания уже были эвакуированы около 200 человек. Информация о наличии пострадавших уточняется. В Сети появились кадры пожара, на которых видно, что по крайней мере на момент съемки масштаб возгорания был незначительным.

Обновлено в 17.15. Впоследствии Кличко написал, что возгорание произошло на четвертом этаже. Был обнаружен один очаг пожара. Пока его тушат. Экстренные службы работают на месте.

"В настоящее время пострадавших нет. К медикам никто не обращался", - сообщил городской голова.

В ГСЧС также отметили, что на месте работает 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.

Другие новости о пожарах в Киеве

Как сообщал УНИАН, 8 января на Троещине в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами. Все они вовремя покинули транспортное средство, за медицинской помощью никто не обращался.

По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии и перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве отметили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: