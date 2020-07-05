В Харькове в результате пожара на парковке сгорели семь автомобилей (фото)

Вероятная причина возникновения пожара - поджог.

В Новобаварском районе города Харькова спасатели ликвидировали пожар на парковке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Сообщение о возгорании машин возле дома № 10а в переулке Титаренковском поступило в полицию 5 июля в 01:39.

К месту пожара выехало два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 4 автомобиля.

Горел моторный отсек и салон Honda Accord, а также моторные отсеки автомобилей Volkswagen Golf, Renault Trafic и двух автомобилей Hyundai Tucson. Кроме того, еще у двух автомобилей Honda и КИА огнем были повреждены бамперы и фары. Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Спасатели, на тех автомобилях где было газобаллонное оборудование, перекрыли подачу газа, а также подали на тушение огня пожарный ствол с раствором пенообразователя.

В 01:53 пожар был локализован, а в 02:10 полностью ликвидирован. Вероятная причина возникновения пожара - поджог.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в центре Одессы неизвестные сожгли автомобиль известного в городе адвоката.

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