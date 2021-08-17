Жена и сын умершего городского головы получили 16 августа официальный статус пострадавших.

Вечером 16 августа правоохранители наведались с обысками в дом трагически погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, что озадачило членов семьи.

Об этом в комментарии изданию Первый городской сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Манелюк.

Правоохранители в рамках следственных действий изъяли необходимые для расследования документы и личные вещи Павлова.

По словам юриста, жена и сын умершего городского головы получили 16 августа официальный статус пострадавших, а это дает им основания принимать участие во всех следственных действиях, а следователей обязывает сообщать семье о ходе расследования.

Читайте такжеВ Киеве мужчины надругались над могилой украинского ученого (фото)Однако, пишет издание, поздний визит десятков полицейских озадачил семью.

Во время обысков следователям и работникам областной прокуратуры были переданы мобильные телефоны членов семьи и другие личные вещи, которые могут помочь следствию выяснить истинные причины гибели мэра Кривого Рога.

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Яна Ставская