Официально эту информацию полиция пока не подтверждает.

Правоохранители обнаружили во время обысков в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого накануне нашли застреленным, две записки.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале местный блогер и журналист Олег Ермолинский. Он также опубликовал фото найденных записок.

По словам блогера, в них не идет речь о планах самоубийства.

"На кухонном столе правоохранители обнаружили инструкции по уходу за домашними животными, написанные, вероятнее всего Константином Юрьевичем накануне ночью. Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства, но информации о причинах суицида в письменной форме так и не нашли", - пишет Ермолинский.

Официального подтверждения данной информации от полиции в настоящее время нет.

Смерть Константина Павлова - что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Юрий Годован