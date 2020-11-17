50-летний житель Тернопольской области доставлен в управление полиции.

В полиции заявляют о задержании одного из митингующих возле Верховной Рады за противоправные действия.

Читайте такжеРада решила не проводить больше заседаний на этой неделе

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева сегодня в центральной части Киева, в частности, возле Верховной Рады проходит массовая акция.

"Митингующие перекрыли проход в ВР, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в здание законодательного органа Украины.

На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок участники акции не реагировали. Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВР. В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался устроить с правоохранителями драку", - информирует полиция.

50-летний житель Тернопольской области доставлен в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.

Стычки под Радой 17 ноября

Сегодня в Киеве возле Кабинета министров и Верховной Рады проходит акция протеста представителей микро- и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины.

Утром участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Впоследствии полиция взяла под усиленную охрану центр столицы.

Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая