Водители объезжают пробку по встречной полосе.

Под Киевом в поселке Софиевская Борщаговка водители массово нарушают правила дорожного движения, объезжая пробку по встречной полосе.

Видео, снятое на улице Соборной, опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

Судя по записи, некоторые водители во время движения "встречкой" включают аварийную сигнализацию. ПДД нарушают как маршрутчики, так и владельцы легковых авто.

"Похоже, что порядка здесь не будет никогда. Маршрутки, и не только, ютятся по встречной полосе, потому что не желают стоять в пробке. Проблема решается очень быстро и качественно - надо лишь поставить патруль полиции", - пишет автор публикации.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киевской области неподалеку от столицы кража из автомобиля закончилась для злоумышленника попаданием в больницу.

Вас также могут заинтересовать новости: