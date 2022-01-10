В сети показали, чем завершился инцидент.

В Киевской области неподалеку от столицы попытка кражи из автомобиля закончилась для злоумышленника попаданием в больницу.

Детали инцидента описываются на странице "Киев оперативный" в Facebook, там же появилось и видео.

"На парковке возле стройки Индустриального парка, который расположен на Житомирской трассе, какой-то неадекват разбил стекло в машине и хотел в неё залезть, но не успел… Подбежал владелец авто и несколько раз объяснил, что так делать нельзя. После "объяснений" воришку забрала скорая", - говорится в сообщении.

Судя по видео, наказание со стороны водителя было настолько суровым, что увозить в медучреждение его пришлось на носилках едва ли не в бессознательном состоянии. На место происшествия, помимо медиков, приехали также патрульные полицейские.

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