Злоумышленники уже задержаны, они ранее уже попадали в поле зрения полиции.

Злоумышленники избили и ограбили в Киеве известного журналиста, теле- и радиоведущего, соучредителя "Общественного радио" Андрея Куликова. Инцидент произошел на проспекте Победы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Отмечается, что Инцидент произошел вечером 10 января. Двое мужчин попросили у пострадавшего "закурить", но когда он им отказал, то избили и обокрали. Злоумышленники отобрали 3 тысячи гривень, банковскую карту и мобильный телефон. При этом нападавшие буквально выбили пин-код от карты.

Пострадавший обратился в полицию, и полиция задержала подозреваемых в течение двух часов в одном из хостелов Киева. Грабителями оказались 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области. Один из мужчин был ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков, а второй обвиняется в краже.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины. Задержанным уже сообщили о подозрении, а Шевченковский райсуд столицы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

По данным Киев. Оперативный, пострадавшим оказался журналист, теле- и радиоведущий, соучредитель "Общественного радио" Андрей Куликов.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский журналист, корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк выехал из России после вызова его на допрос в прокуратуру.

Вас также могут заинтересовать новости: