Злоумышленник поставил в Россию несколько партий сырья более чем на 12 млн в гривневом эквиваленте.

Служба безопасности Украины разоблачила на Закарпатье местного предпринимателя, который помогал России производить высокотехнологичное оборудование для военных кораблей. Речь идет о поставках огнеупорного сырья, которое необходимо для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.

Как сообщил пресс-центр СБУ, незаконную деятельность организовал предприниматель из Закарпатья, для реализации сделки он выехал в одну из европейских стран, откуда и перевозил соответствующее сырье якобы для заказчиков с Ближнего Востока.

В спецслужбе проинформировали, что переправлял приобретенную продукцию через территорию Беларуси своим покупателям в РФ. Для перевозки оптовых партий сырья делец использовал грузовики собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС.

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Таким образом, как заявили в СБУ, злоумышленник поставил в Россию несколько партий сырья более чем на 12 млн в гривневом эквиваленте.

"Среди основных заказчиков товара были представители одного из крупнейших предприятий черной металлургии РФ – Нижнелипецкого металлургического комбината, производящего сталь. В дальнейшем этот сплав россияне отправляли в подсанкционную российскую компанию "Изумруд", которая изготавливает радиолокационное оборудование для военных кораблей агрессора. Кроме того, задокументированы факты поставки сырья во временно оккупированный Крым. Для маскировки "схемы" ее организатор вносил недостоверные сведения в международные товарно-транспортные накладные, прежде всего в отношении маршрутов перевозок и заказчиков продукции. Во время обысков в офисных помещениях фигуранта на Закарпатье выявлена финансово-хозяйственная документация с доказательствами сделок", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили директору предприятия о подозрении по части 4 статьи 111-1 "Осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора" Уголовного кодекса Украины.

Агенты ФСБ РФ в Украине - последние новости

В Донецкой области нейтрализована еще одна агентурная группа ФСБ, злоумышленники разведывали места дислокации и передвижения подразделений ВСУ, задействованных в жестоких боях на Авдеевском направлении.

В состав российской агентуры входило двое жителей Покровского района, действовавших отдельно друг от друга. Впрочем, оба агента дистанционно " замыкались "на российскую спецслужбу из-за общего" Связного " из временно оккупированной части региона.

Установлено, что эти российские агенты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

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