Бывший предприниматель привлек к сотрудничеству с врагом родную сестру, отметили в СБУ.

В Херсоне правоохранители обезвредили "подполье" ФСБ РФ, которое наводило ракеты и авиационные удары на жилые дома города.

Как сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины, проведена многоэтапная спецоперация, в результате которой нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. Во время оперативных мероприятий задержаны все трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.

"Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным следствия, организатором и руководителем этого местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, который после захвата города перешел на сторону врага. В частности, он устроился "мастером" в оккупационную "Херсонскую железную дорогу РФ", где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой страны-агрессора.

Работая на захватчиков, фигурант попал в поле зрения ФСБ, которая вскоре завербовала его. После освобождения Херсона предатель на некоторое время "залег на дно", но позже вышел на дистанционную связь со своим "куратором", который находится на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Тогда он получил от "руководителя" определенное задание и создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей города.

По данным следствия, один из этих завербованных коллаборантов во время временной оккупации Херсона участвовал в съемках постановочных сюжетов для рупора Кремля - "РИА Новости".

В пресс-центре рассказали, что участники вражеской группы сразу взялись за определение координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона. Кроме того, предатели интересовались основными пунктами базирования и маршрутами перемещения украинских защитников по городу и окрестностям.

"Полученные сведения передавали агрессору через анонимные мессенджеры. Развединформация нужна была захватчикам для нанесения массированных ударов по освобожденному городу с использованием ракет, управляемых авиабомб, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня", - рассказали в СБУ.

Во время обыска по местам жительства фигурантов обнаружены бинокли, мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали при совершении преступлений. Также у предателей изъята прокремлевская символика и российские рубли, которые они получали за сотрудничество с оккупантами.

Сейчас руководителю группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Двум его сообщникам инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, расположении и т.д. ВСУ). Предатели арестованы. Продолжается расследование.

По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, организатор группы начал общаться с представителем страны-агрессора в июле 2023 года.

"Вскоре он получил от врага задание, выполняя которое передавал сведения о дислокации и перемещении подразделений ВС Украины и других Сил обороны. Также он передавал информацию об эвакуации гражданского населения в Херсонской области", - сообщили в прокуратуре.

К "сотрудничеству" он привлек родную сестру и еще одного знакомого. Информаторы отправляли врагу текстовые сообщения через приложение Telegram, а также общались по телефону.

Важные новости-сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 18 октября Малиновский районный суд Одессы к пожизненному заключению приговорил коллаборанта Кирилла Стремоусова, информация о гибели которого появилась в прошлом году. Стремоусова райсуд признал виновным в государственной измене и работе на врага.

Напомним, Стремоусов был коллаборантом и во время оккупации Херсонской области занимал должность "заместителя главы администрации". Предатель активно сотрудничал с российскими захватчиками, его обвиняли в связях с организацией "Украинский выбор", которая связана с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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