Российские агенты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

В Донецкой области нейтрализована еще одна агентурная группа ФСБ, злоумышленники разведывали места дислокации и передвижения подразделений ВСУ, задействованных в жестоких боях на Авдеевском направлении.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в состав российской агентуры входило двое жителей Покровского района, которые действовали отдельно друг от друга. Впрочем, оба агента дистанционно "замыкались" на российскую спецслужбу из-за общего "связного" из временно оккупированной части региона.

Установлено, что эти российские агенты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

Видео дня

Кроме того, отмечается, что фигуранты "сливали" агрессору локации украинских блокпостов и фортификационных укреплений вблизи передовой.

В спецслужбе проинформировали, что за каждое выполненное задание оккупанты обещали своим приспешникам перечислять "гонорар" на банковские карты.

"Развединформация нужна была захватчикам для планирования собственных боевых операций, прежде всего по осуществлению прицельных дроновых и ракетно-артиллерийских ударов по украинским войскам. Сотрудники СБУ разоблачили разведывательно-подрывную деятельность российских агентов и задержали их в собственных помещениях. У обоих фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами полученных заданий от ФСБ и предоставления соответствующих "отчетов" об их выполнении. По данным следствия, они были дистанционно завербованы российской спецслужбой в июне этого года. Для сбора разведданных предатели объезжали территорию Покровского района и скрыто фотографировали пукты базирования и места перемещения подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что всю полученную информацию передавали на временно оккупированную часть Донетчины через мессенджеры в виде фото украинских объектов и их пометок на электронных картах с текстовым описанием.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Танки Abrams в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе 2023 года США объявили, что передают Украине 31 танк Abrams. Эти поставки стали толчком к предоставлению Украине немецких танков Leopard 2 европейскими партнерами.

25 сентября стало известно, что первые танки Abrams уже в Украине. Украина получила все танки M1A1 Abrams американского производства, обещанные Киеву администрацией президента США Джо Байдена.

Все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими военными в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что украинские защитники начнут использовать американские танки Abrams, когда придет время и будут разрешать тактические условия.

Вас также могут заинтересовать новости: