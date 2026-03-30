Польша усилит контроль на границе с Украиной: там построят электронный барьер, - СМИ

Вдоль польско-украинской границы хотят построить современный электронный барьер. Об этом пишет польское издание RMF24.

Там отметили, что проект, стоимость которого оценивается примерно в 450 млн злотых (121 млн долларов), охватит участок территории Надбужанского пограничного отряда.

Согласно проекту, предусмотрена прокладка подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей.

Интересно, что снаружи будут установлены столбы, оснащенные камерами дневного и тепловизионного видения, для круглосуточного наблюдения за территорией. При этом все данные из системы будут поступать непосредственно в центр наблюдения в штабе подразделения, где их будут анализировать пограничники.

По информации издания, финансировать проект должна программа ЕС SAFE, однако ее реализация была заблокирована вето президента Кароля Навроцкого. Поэтому в настоящее время продолжаются интенсивные консультации по обеспечению остальных средств, необходимых для реализации проекта.

Отмечается, что решение о строительстве электронного барьера было принято в ответ на "угрозу, вытекающую из вооруженной агрессии России против Украины".

Важно, что барьер предназначен не только для пресечения незаконного пересечения границы, но и для повышения эффективности выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности страны.

