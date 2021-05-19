По предварительным данным, конфликт начался после того, как водитель «подрезал» автомобиль, в котором ехали отец с сыном.

В Одессе задержан злоумышленник, ранивший сегодня из травматического оружия двоих мужчин в районе улицы Мясоедовской.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, правоохранители расследуют обстоятельства происшествия со стрельбой.

По предварительной информации, водитель, 1980 г. р., «подрезал» автомобиль, в котором ехали отец с сыном. Мужчины (1975 и 1998 годов рождения) догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку и драку. Во время конфликта оппонент несколько раз выстрелил в них из, предположительно, травматического оружия, попав одному в ногу, другому - в живот.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, сейчас они в больнице проходят обследование.

Для задержания злоумышленника, который сразу скрылся с места происшествия, правоохранители вводили специальную полицейскую операцию «Перехват». Сейчас с задержанным проводятся следственные мероприятия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Одессе, на улице Мясоедовской (в районе СТО) произошла стрельба, во время которой ранения получили двое мужчин. В городе введен спецплан «Перехват».

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Автор: Лариса Козовая