Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович написал, что только вчера с ним разговаривали однопартийцы, и он был веселым.

Коллеги по партии мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным на пороге своего дома, не верят в то, что он мог совершить самоубийство.

На своей странице в Facebook депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович написал, что только вчера с ним разговаривали однопартийцы, и он был веселым.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый рассказывал рассказывал о своих планах", - написал Рабинович.

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Автор: Денис Прядко