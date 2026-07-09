Убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: СМИ раскрыли имена фигурантов

Одним из задержанных является действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, а другим – бывший сотрудник правоохранительных органов.

Журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода") установили личности двух мужчин, подозреваемых в убийстве 39-летней Анастасии Березовской. Женщину ранее разыскивал Интерпол по подозрению в покушении на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

По данным расследования, одним из подозреваемых является 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут – действующий сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Журналисты отмечают, что ранее в СМИ ошибочно называли имя его брата Евгения, однако два независимых источника подтвердили, что подозрение было предъявлено именно Владиславу Реуту.

Известно, что Реут окончил факультет правоведения Киевского национального торгово-экономического университета, а с 2022 года, вероятно, проходил службу в воинской части А2772 Сил специальных операций ВСУ. Его отец и брат отказались комментировать ситуацию.

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Вторым задержанным, по информации "Схем", является 49-летний уроженец Умани, который до 2020 года работал в полиции Киевской области. Его имя журналисты пока не разглашают до официального подтверждения следствием.

В расследовании отмечается, что среди тегов его мобильного номера есть отметки "ОПВ УКР" и "Контр ВБ", которые могут свидетельствовать о службе в Управлении уголовного розыска и возможной связи с контрразведкой. Кроме того, телефонные метки и утечки из баз данных указывают на то, что этот мужчина ранее мог быть военнослужащим "Правого сектора". По словам двух источников журналистов, он также может быть действующим или бывшим сотрудником СБУ.

Убийство Анастасии Березовской

Напомним, Анастасия Березовская была уроженкой Житомира. После начала полномасштабного вторжения она переехала в Германию, где во Франкфурте полиция провела обыски в ее квартире и изъяла автомобиль.

1 июля женщина вернулась в Украину, а уже через несколько дней ее тело с огнестрельными ранениями нашли закопанным под Киевом.

По информации источников СМИ в правоохранительных органах, Березовская находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

В ГПСУ позже уточнили, что Березовская, подозреваемая в совершении покушения в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, свободно пересекла границу Украины, поскольку информации о розыске в базах данных на тот момент не было.

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