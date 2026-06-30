Взрыв в Монако: СМИ раскрыли, в каком состоянии олигарх Ермолаев и другие жертвы

Полиция Монако разыскивает подозреваемого и расследует возможную уголовную составляющую инцидента.

В результате взрыва в Монако пострадали как минимум три человека, в том числе украинский олигарх Вадим Ермолаев. У его неназванной спутницы оторвало ноги, она находится в критическом состоянии, пишет газета Nice-Matin.

Взрыв произошел вчера около 21:00 у входа в трехэтажное здание на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с французским Босоле. По предварительным данным, взрывное устройство сработало на пороге здания, которое находилось на реконструкции.

Газета пишет, что всех пострадавших госпитализировали в больницы Ниццы и Монако, состояние одного из них оценивается как критическое. В частности, женщина из числа пострадавших получила тяжелые травмы и находится в самом тяжелом состоянии. В результате взрыва у неё оторвало нижние конечности.

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Сам Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения. Подробностей о его состоянии пока нет. По состоянию на утро вторника все трое пострадавших были живы.

Прокуратура Ниццы возбудила расследование по фактам преступного сговора, незаконного хранения и использования взрывчатых веществ, а дело передано Межведомственной службе судебной полиции.

По данным следствия, подозреваемого мужчину в тёмной одежде и шляпе зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе Босолей. Его в последний раз видели на тупиковой улице, после чего он исчез из поля зрения полиции. На данный момент его по-прежнему активно разыскивают.

На месте происшествия работали судебно-медицинские эксперты и технические службы полиции, которые изъяли образцы взрывчатки и устанавливают тип устройства. По словам очевидцев, обломки взрыва были найдены непосредственно у входа в здание.

Периметр безопасности вокруг места происшествия уже снят, однако следователи продолжают допрашивать свидетелей, в частности рабочих, которые находились на объекте во время взрыва.

Взрыв в Монако – что известно

Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером, 29 июня, в Княжестве Монако прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел незадолго до 21:00 на улице Реверенда Пер Луи Фролла.

По данным украинских СМИ, пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев. Он входил в список 100 самых богатых людей Украины. В 2019 году Еромалаев отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра.

В Украине против него были введены санкции, которые Ермолаев пытался обжаловать в суде.

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