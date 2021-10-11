Евгений Енин уверен, что исполнитель покушения - профессионал.

Правоохранители несколько раз обследовали район, в котором расстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира. Во время повторного осмотра нашли дополнительные вещдоки.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

По его словам, после покушения правоохранители тщательно изучили 430 гектаров.

"На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - указал Енин.

Читайте также"Вопрос номер один": Венедиктова рассказала о ходе дела о покушении на ШефираПри этом он уверен, что исполнитель покушения на Шефира - профессионал.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", - объяснил правоохранитель.

Также он заверил, что правоохранители работают на "отлично", и уже в скором времени сообщат о продвижении в расследовании.

22 сентября в районе села Лесники Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его водитель получил три огнестрельных ранения. Сам Шефир не пострадал.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк заявил, что для него это нападение является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Анастасия Горбачева