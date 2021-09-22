Водитель Шефира получил три огнестрельных ранения.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему и случайно попали в водителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Где-то 20 минут назад я разговаривал с Шефиром, он ехал на работу. Он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% случаев - с водителем. Сообщили о том, что в районе Лесников на него было совершено нападение. Машина была расстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно", - сказал Арахамия.

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По его словам, водитель Шефира получил три огнестрельных ранения, он госпитализирован.

Сам Шефир, добавил депутат, "цел". "Его мгновенно - полиция среагировала - пересадили в служебный экипаж и увезли в безопасное место", - рассказал глава фракции.

Так, сейчас, отметил он, по Киеву проводится расследование и спецоперация для перехвата преступников.

"Он (Шефир - УНИАН) в состоянии шока, он трактует, что стреляли по нему, но попали в водителя. Там есть две версии - это мое как неспециалиста мнение, что могли, учитывая то, что он во многих случаях ездит сам, то просто через стекло не видеть: возможно, его просто спутали с водителем, а возможно, просто не попали", - сказал Арахамия.

Депутат также отметил, что там, где проезжал Шефир, должно быть много камер наблюдения, поэтому скоро по этой ситуации может появиться много видеозаписей.

Покушение на Шефира

На первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира совершено нападение, его водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу "Феофания".

Произошла эта ситуация в районе села Лесники вблизи Киева.

Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.

При совершении покушения на Шефира было выпущено более 10 пуль.

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Автор: Таня Поляковская