22 сентября в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что у него якобы был конфликт со своим первым помощником Сергеем Шефиром.

Об этом он рассказал в программе "Светская жизнь".

По его словам, он узнал о покушении на Шефира ночью. Тот нервничал, но вел себя "как крепкий человек".

"Я просто не понимаю, как люди могут даже думать, что таким образом можно влиять на страну, на президента. И точно на Шефира нельзя так влиять", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский рассказал, в какой стране планирует учиться его дочьСМИ писали, что между ними "пробежала черная кошка", после чего Шефир собрал вещи и съехал из Офиса президента. Зеленский заявил, что ничего об этом не знает.

"Между нами с Сергеем Шефиром никакое животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегал за все 26 лет нашей дружбы", - подчеркнул он.

22 сентября в районе села Лесники Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его водитель получил три огнестрельных ранения. Сам Шефир не пострадал.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк заявил, что для него это нападение является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Людмила Жерновская