Коллеги первого помощника президента полагают, что преступники, выпустив очереди в водителя, просто перепутали цель, так как ожидали, что за рулем будет сам Шефир.

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал, однако лично пока не комментировал ситуацию. УНИАН удалось связаться с первым помощником Зеленского, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал Шефир.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.

Что говорят в президентской партии

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Спутать цели злоумышленники могли потому, что, как уточнил Арахамия, Шефир нередко сам водит авто.

"Где-то 20 минут назад я разговаривал с Шефиром, он ехал на работу. Он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% случаев - с водителем. Машина была расстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно", - сказал политик.

Депутат добавил, что там, где проезжал Шефир, должно быть много камер наблюдения, поэтому скоро по этой ситуации может появиться много видеозаписей.

Покушение на Шефира - реакция Офиса президента

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

По его словам, на Банковой связывают случившееся с агрессивной кампанией противодействия активной политике Зеленского.

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", - добавил Подоляк.

Вопреки подобным угрозам политика президента не только останется неизменной, но и будут приняты "еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения".

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что президенту уже доложили о покушении на Шефира и скоро последует реакция главы государства.

Покушение на Шефира - реакция ГПУ и СБУ

Ирина Венедиктова подтвердила, что нападение имело целью покушение на убийство. По ее словам, автоматные очереди прошили автомобиль.

"Я подтверждаю факт - действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - сообщила она.

На снимках с места происшествия видно, что правоохранители насчитали минимум 17 входящих пулевых отверстий. Следы от выстрелов находятся на левой стороне автомобиля, что означает, что стреляли, вероятно, через полосу встречного транспорта.

По её словам, это нападение является вызовом правоохранительной системе.

"Я подтверждаю факт - действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - сообщила она.

В свою очередь в СБУ отметили, что выясняют обстоятельства покушения на жизнь первого помощника Украины.

"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - будем информировать дополнительно", - сообщил в комментарии УНИАН сообщил СБУ Артем Дехтяренко.

Автор: Виолетта Орлова