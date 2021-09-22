"Произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов", - говорят на Банковой.

Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира является попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает "Вести UA", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", - говорит Подоляк.

Читайте такжеПоявились фото обстрелянного авто помощника Зеленского ШефираПо его словам, на Банковой связывают случившееся с агрессивной кампанией противодействия активной политике Зеленского.

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", - добавил Подоляк.

Вопреки подобным угрозам политика президента не только останется неизменной, но и будут приняты "еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения".

Покушение на Сергея Шефира: что известно

Около 10 часов утра 22 сентября возле села Лесники в Киевской области неизвестных обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира.

Сам чиновник при этом не пострадал - основной удар пришелся по его водителю. Мужчина попал в реанимацию.

В Киевской области введена операция "Сирена". Расследование совместно ведут СБУ, Нацполиция и УГО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о начале уголовного производства с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Станислав Кожемякин