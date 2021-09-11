Мужчина ранее уже привлекался за преступления на сексуальной почве.

Мужчина в Херсонской области изнасиловал внучку своей сожительницы. Правоохранители его задержали, когда он был в машине с пострадавшей,

Об этом сообщает пресс-служба Департамент уголовного розыска.

В полицию обратилась 35-летняя жительница одного сел из Херсонского района. По словам женщины, ее 12-летняя дочь не пришла домой.

Правоохранители выяснили, что девочка самостоятельно села в авто сожителя ее бабушки. При этом ранее мужчина был судим за преступления на сексуальной почве.

Читайте такжеВ Черновицкой области легковушка врезалась в лошадь и вылетела в кювет: есть жертвыПозже разыскиваемое авто остановили за пределами населенного пункта. Подозреваемый попытался скрыться, но его задержали.

Кроме того, в машине находилась девочка. По ее словам, мужчина заманил ее в авто, вывез за пределы населенного пункта, выключил ее и свой телефон, после чего изнасиловал.

Мужчина признался в совершении преступления. По его словам, это был их первый половой акт, а все произошло на заднем сидении его машины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ривненской области к 8 годам лишения свободы приговорили 29-летнего мужчину за изнасилование малолетней. Во время досудебного расследования установлено, что в декабре 2019 года мужчина ради удовлетворения своей половой страсти, вопреки воле потерпевшей, умышленно совершил действия сексуального характера, вступив в половой акт с малолетним ребенком своей знакомой.

Автор: Анастасия Горбачева