По предварительной информации, мужчина силой затащил женщину в ее же квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а еще украл деньги, телефоны, сидр и пачку майонеза.

Киевские правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании и разбойном нападении на местную жительницу.

Об этом в среду, 8 сентября, рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

24-летняя киевлянка сообщила в дежурную часть Соломенского управления полиции, что в ее квартире на улице Кавказской на нее напал мужчина: изнасиловал и отобрал личные вещи.

Следствие выяснило, что с нападавшим девушка познакомилась на сайте знакомств и договорилась с ним встретиться. Когда пара оказалась наедине, мужчина начал угрожать ножом, изнасиловал потерпевшую, а также отобрал у нее личные вещи.

"Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой, чтобы она не звала на помощь. После этого правонарушитель изнасиловал хозяйку квартиры, забрал у нее два мобильных телефона, деньги и другие личные вещи и сбежал", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Иван Жук.

Сутки оперативники разыскали обидчика, а следователь начал досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В конце концов сотрудники уголовного розыска вышли на ранее судимого жителя столицы 1982 года рождения. Полицейские установили, где он находится, и задержали.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины - разбойное нападение. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности по части первой статьи 152 - изнасилование и об избрании ему меры пресечения.

Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на собственный источник, нападение произошло вечером 5 сентября. Мужчина назвался Андреем, и сначала пострадавшая согласилась встретиться, однако впоследствии, вероятно, передумала.

"Видимо, он не понравился девушке, и она быстро попрощалась. Однако мужчина проследил за ней, а когда его жертва подошла к своей квартире, то напал на нее и затащил внутрь. С собой преступник принес скотч, которым связал руки и ноги девушке. Заклеил рот, чтобы та не кричала, а потом изнасиловал", - рассказал источник.

После этого нападавший достал нож, заставил девушку показать, где деньги и банковская карта, а также забрал из квартиры два мобильных телефона, несколько бутылок сидра, пачку майонеза и ушел.

Девушка смогла освободиться примерно через час и тогда обратилась за помощью.

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Автор: Катерина Комолова