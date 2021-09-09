Костопольский районный суд назначил педофилу наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В Ривненской области к 8 годам лишения свободы приговорили 29-летнего мужчину за изнасилование малолетней.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что в декабре 2019 года мужчина ради удовлетворения своей половой страсти, вопреки воле потерпевшей, умышленно совершил действия сексуального характера, вступив в половой акт с малолетним ребенком своей знакомой.

"В результате противоправных действий мужчины девочка забеременела и родила дочь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговором Костопольского районного суда мужчине назначено наказание – 8 лет лишения свободы. Кроме того, удовлетворен также и гражданский иск потерпевшей на общую сумму 100 тыс. грн.

Приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Чернигове полиция задержала 58-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Злоумышленника задержали и поместили в СИЗО, ему объявили подозрение.

В июне в Донецкой области 23-летний житель Волновахского района изнасиловал 13-летнюю девочку. Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд для рассмотрения по существу.

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В январе стало известно, что в Полтавской больнице 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку. Сам инцидент произошел еще в середине декабря 2020 года. Причастность подростка к совершению преступления была доказана экспертизами.

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Автор: Светлана Макринская