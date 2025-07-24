СБУ задержала женщину, которая планировала взорвать кафе в центре Киева

Фигурантку задержали "на горячем".

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в кафе в центре Киева, который должен был состояться вечером 23 июля, сообщили в пресс-службе.

Фигурантка планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. По материалам дела, российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей.

"Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВП. Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ", - отметили в пресс-службе.

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Сейчас Служба безопасности устанавливает, каким образом фигурантка получила взрывчатку. В то же время известно, что она получила от российского куратора геолокацию места запланированного теракта, где должна была оставить взрывчатку.

"У фигурантки изъят телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами. Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий. СБУ подчеркивает! Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - добавили в СБУ.

СБУ: важные новости

Ранее в Киеве застрелили сотрудника СБУ Ивана Воронича. Впоследствии Служба безопасности провела операцию, в ходе которой ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Также накануне СБУ провели масштабные обыски по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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